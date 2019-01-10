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مصر.. حكم بإعدام متهم في جريمة هزت المجتمع

مجتمع

مصر.. حكم بإعدام متهم في جريمة هزت المجتمع
AFP
محكمة مصرية
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أصدرت محكمة مصرية حكما باعدام عامل مقهى بتهمة خطف طفل وهتك عرضه تحت تهديد السلاح.

جاء قرار محكمة جنايات الإسكندرية بعد أن تبين من التحقيقات قيام المتهم بخطف الطفل 7سنوات، تحت تهديد سلاح أبيض وصعد به إلى شقة في عقار مهجور بمنطقة العصافرة، وهتك عرضه بالقوة بعد أن جرده من ملابسه، وتعدى عليه عدة مرات.

يذكر أن القضية تعد أول تطبيق لتعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة خطف الأطفال المقترنة بجريمة هتك العرض إلى الإعدام بموجب القانون 5 لسنة 2018.

المصدر: المصري اليوم

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