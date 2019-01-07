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فاطمة بنت مبارك تهنئ عقيلة البشير

مجتمع

فاطمة بنت مبارك تهنئ عقيلة البشير
ASHRAF SHAZLY / AFP
وداد بابكر
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بعثت رئيسة الاتحاد النسائي العام الإماراتي الشيخة فاطمة بنت مبارك برقية تهنئة للسيدة وداد بابكر عقيلة الرئيس السوداني عمر البشير، هنأتها فيها بالذكرى الـ"63" لاستقلال السودان.

وأعربت الشيخة فاطمة في رسالتها عن "خالص تهانيها وصادق أمنياتها لها بوافر الصحة والسعادة، وللشعب السوداني بمزيد من التقدم والازدهار".

http://suna-sd.net
وداد بابكر

المصدر: "سونا"

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