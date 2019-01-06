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تيفاني ترامب تجلب صديقها العربي إلى البيت الأبيض

مجتمع

تيفاني ترامب تجلب صديقها العربي إلى البيت الأبيض
إرم نيوز
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نشرت تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة مع صديقها العربي، مايكل بولص، داخل أحد غرف البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وحرصت تيفاني على نشر الصورة مع حبيبها اللبناني الأصل مايكل بولص، على صفحتها الرسمية في موقع "إنستغرام"، ويرجح أن تكون الصورة أخذت خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

وتعرفت تيفاني على الشاب الذي أصبح حبيبها في اليونان خلال عطلتها الصيفية.

وذكرت صحيفة "Page Six" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن تيفاني ترامب البالغة من العمر 25 عاما، ابنة سيد البيت الأبيض الحالي دونالد ترامب، من زوجته السابقة مارلا مابلز، أقامت علاقة عاطفية جدية مع شاب مغترب من أصول لبنانية، ولم تتوان عن تعريفه بوالديها تمهيدا للارتباط به وبناء علاقة أسرية جدية معه.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

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