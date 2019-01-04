"بعد أيام من بكائها".. ميريام فارس تثير ضجة كبيرة لسبب مختلف تماما

أثارت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الصور "إنستغرام" بعد نشرها مقاطع فيديو لخلع ملابسها وقبلة من أحد معجبيها.

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ونشرت فارس فيديو خلع ملابسها على صفحتها الخاصة، حيث قامت بخلع الجزء العلوي من الملابس والرقص.

وفي فيديو آخر، خلال احتفالات ليلة رأس السنة، وحفلها الغنائي الذي أحيته على جزيرة المارية في أبوظبي، وافقت ميريام فارس على طلب معجب بها وقام بتقبيلها وتفاعلت مع القبلة بطريقة أحدثت ضجة كبيرة.

وهاجم النشطاء ميريام فارس بعد أيام من بكائها على المسرح، بعد غياب دام سبعة أشهر بسبب مرضها.

وتوجهت فارس إلى جمهورها محاولة السيطرة على مشاعرها بالقول: "اشتقتُ إليكم". وكانت الصفحة الخاصة بإدارة أعمال المطربة ميريام فارس قد نشرت قبل ساعات من الحفل مقطع فيديو للأخيرة وهي تستعد للحفل وسط أجواء من الراحة والتفاؤل.

المصدر: إنستغرام