"الطبيعة ضد البشر".. شاهد ماذا تفعل الرمال في الإمارات العربية المتحدة (صور)

التقطت المصورة الأسترالية إيرني هيريك، باقة رائعة من الصور لرمال الإمارات، التي لم يقدر الإنسان على تحديها رغم تطور الإمارات العمراني.

ورغم قيام الإمارات ببناء العديد من ناطحات السحاب ومراكز التسوق الفاخرة، إلا أن طبيعة الصحراء لا تستسلم.

والتقطت المصورة مجموعة من الصور للمناظر الرائعة للرمال في دبي، والتي أظهرت بوضوح أن البشر ليسوا قادرين دائما على كسب المعركة مع الطبيعة.

المصدر: إنستغرام