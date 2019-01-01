"سابقة تاريخية".. امرأة تلد طفلين في أسبوعين! (صور)

دخلت امرأة بريطانية تدعى فيكي غرين تبلغ من العمر 32 عاما التاريخ، بولادتها طفلين خلال أسبوعين.

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ووضعت فيكي توأميها المولودين حديثا، يفصل بينهما ما يقرب من أسبوعين، حيث يبلغ وزن الأول 800 غرام، في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل، لكن ما يعرف بطلق الولادة توقف ليحتفظ الرحم بأخته التوأم لمدة 12 يوما، قبل إجراء عملية ولادة قيصرية لتخرج الطفلة إلى الحياة بوزن 1.3 كيلوغرام.

وحققت هذه الولادة رقما قياسيا كأطول فترة تفصل بين توأمين في إنجلترا.

وقالت الأم لدى عودتها من المستشفى: "لم أكن لأصدق ذلك عندما ولد أحد الطفلين وبقي الآخر في الداخل، كان عليّ فقط أن آمل وأدعو أن يبقيا على قيد الحياة".

وبعد ولادة الطفل الأول الذي احتاج إلى رعاية خاصة كونه قليل الوزن، توقفت تقلصات الرحم لدى غرين، فقرر الأطباء الانتظار حتى تتم الولادة الأخرى بشكل طبيعي.

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لكن بعدما أصيبت غرين بعدوى مثلت خطرا على حياتها، قرر الأطباء اللجوء إلى الولادة القيصرية، وإخراج الطفلة بعد 12 يوما.

وبقي التوأم في المستشفى لمدة 5 أشهر قبل السماح لهما بالعودة إلى المنزل بعدما أصبحا بصحة جيدة.

المصدر: "ديلي ميل"