خبيرة "أبراج وعلم أرقام" تتحدث عن مصير بوتين وترامب في 2019 (فيديو)

قالت خبيرة علم الأرقام والأبراج المصرية عبير فؤاد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مواليد برج الميزان، وحظ هذا البرج العام المقبل جيد.

وصرحت خبيرة علم الأرقام والأبراج، خلال حوارها ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، بأن برج المشتري سيدعم مواليد برج الميزان في العلاقات، وهذا يعطيهم قدرة على التفاوض وحسن التصرف أمام أي مشاكل، وهذا الأمر ينطبق على الرئيس "بوتين" .

وأضافت خبيرة الأبراج أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يواجه ثورات وتمرد خلال 2019، لافتة إلى أن ترامب سيواجه مشاكل مع بعض المؤسسات الأمريكية.

المصدر: صدى البلد