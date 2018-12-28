أهمها التصفيق.. تقاليد شائعة ستختفي مع انتهاء عام 2018

يبدو أننا سنودع بعض المظاهر الشهيرة من التاريخ الثقافي مع انتهاء عام 2018، بما في ذلك أغاني وحكايات وإيماءات جسدية وغيرها من الأمور الشائعة.

وفيما يلي بعض الأمور التي سنفتقدها ونحن نتجه نحو عالم شديد التعقيد:

1- أغاني عيد الميلاد

Reuters Fabrizio Bensch

في عام 2018، سرقت تكنولوجيا الكمبيوتر أغاني الميلاد وكشفت فحواها. وبعد 74 عاما، اكتُشف أن أغنية "Baby It’s Cold Outside" تحمل طابعا غريبا يرتبط "بالاغتصاب". كما يمكن أن تكون أغنية "I Saw Mommy Kissing Santa Claus" صادمة بالنسبة للأطفال، وكذلك الحال بالنسبة لأغنية "airytale of New York"، التي صوت لها الجمهور على أنها أفضل أغنية لعيد الميلاد في كل العصور.

2- الحكايات الخرافية

يتذكر الكثيرون منا أفلام الحكايات الخيالية، مثل ساندريلا والأميرة والوحش، مع قراءة القصص الكلاسيكية التي أبهرت عالم الطفولة.

Globallookpress ZUMA Press

ولن يعرف أطفال المستقبل مثل هذه المتعة. وفي هذا العام، حظرت كيرا نايتلي، الكثير من القصص الخيالية من رفوف كتب أطفالها، خشية أن تنقل أي رسائل سلبية. وقريبا لن يكون هناك "الجميلة النائمة" التي أُيقظت من سباتها بقبلة من الأمير.

3- التصفيق

تغيرت مفاهيم "التشجيع" التقليدية المعروفة لتتحول من استخدام التصفيق إلى مجرد التلويح، لضمان أن الأشخاص الصم أو غيرهم ممن لديهم مشكلات حسية، يشعرون بالحدث ضمنيا قدر الإمكان.

Reuters Pascal Rossignol PR/DY

ومع انتهاء عام 2018، نودع التصفيق ونستبدله بالتلويح.

4- أزياء الهالوين

Globallookpress ZUMA Press / Kevin Sullivan

أصبحت أزياء السحرة "مسيئة ثقافيا"، وكذلك تلك التي تصور شخصيات من خلفيات الأقليات. وفي البداية، اعتقدنا أن شخصيات نسائية قوية مثل "إلسا" في فروزن، و"موانا" كانت رائعة، ولكن سرعان ما اكتشفنا أن أزياء "إلسا" تروج للجمال الأبيض وأن أزياء "موانا" تروج للابتذال الثقافي.

5- عبارات الحيوانات

Words matter, and as our understanding of social justice evolves, our language evolves along with it. Here’s how to remove speciesism from your daily conversations. pic.twitter.com/o67EbBA7H4 — PETA (@peta) December 4, 2018

بعد محاولة وضع الحد لجميع المصطلحات المسيئة للبشر، انتقلنا إلى الحيوانات في عام 2018. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت منظمة رعاية الحيوانات "PETA"، التخلص من بعض العبارات المعروفة مثل "قتل عصفورين بحجر واحد" و"إحضار لحم الخنزير المقدد"، واستبدالها بعبارات منصفة للحيوانات مثل "إطعام عصفورين بزجاجة واحدة".

المصدر: RT