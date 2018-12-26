العثور على هدية مخبأة من الحرب العالمية الثانية!

عثر عامل بناء على علبة من الصفيح تعود لبحار من الحرب العالمية الثانية، تحتوي على فطائر اللحم، مخبأة تحت ألواح أرضية فندق بعد أن أخفاها عن زملائه قبل عقود.

وتلقى البحار فيل ديفيس مجموعة من الفطائر والبسكويت من والدته أثناء تواجده في فندق "Loch" في جزيرة مان بين المملكة المتحدة وإيرلندا. ويبدو أن البحار نسي الهدية بعد أن خبأها بعيدا عن زملائه، لدرجة أنها لم تُكتشف منذ عقود لحين هدم الفندق.

A tin of mince pies baked during World War II was found perfectly preserved under the floorboards of a hotel on the Isle of Man 😱



They've now been put on display at the Manx Museum



(📸 via @manxheritage) pic.twitter.com/p2YtTHXVhT — TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 24, 2018

وتعرض الفطائر وعلبة القصدير المكتشفة لأول مرة في متحف "Manx National Heritage" في جزيرة مان.

وظلت الفطائر محفوظة بشكل جيد للغاية داخل علبة القصدير "Squirrel Confections"، وكشف متحدث باسم متحف "Manx National Heritage"، أن "رائحة التوابل ما تزال واضحة كما أن قطع الزبيب تظهر بشكل واضح".

Manx National Heritage

وقال أمين التاريخ الاجتماعي للتراث الوطني لجزيرة مان، ماثيو ريتشاردسون، إنه من المرجح أن تكون الفطائر مخبأة تحت ألواح الأرضية لمنع سرقتها من قبل جنود آخرين.

إقرأ المزيد

وأضاف ريتشاردسون قائلا: "إذا كنت في غرفة مشتركة مع خمسة أو ستة رجال آخرين لا تعرفهم، فالطريقة الوحيدة التي يمكن بها التأكد من حماية ما لديك، هي العثور على مكان لإخفائه".

كما وُجدت مع العلبة رسالة موجهة إلى ديفيس، وقعت بعبارة: "الأفضل، مع حبي، أمك"، وأضافت والدته: "سنكون سعداء لرؤيتك عند حصولك على إجازة". ويشير هذا إلى أن ديفيس كان يتدرب في مدرسة الرادار البحرية في جزيرة مان.

وتضمنت الرسالة ذكر الأحداث الواقعة في مدينة برمنغهام مسقط رأس البحار، وسرد أخبار بعض أصدقائه وعائلته الذين كانوا يلعبون لعبة الورق مقابل المال.

واكتشف العلبة أحد العمال المشاركين في هدم الفندق في عام 1998، ثم وضعت في مخزن في متحف "Manx National Heritage" ونُسيت حتى هذا العام.

المصدر: تلغراف