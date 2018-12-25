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الإمارات تكرم مواطنا لم يرتكب مخالفة مرورية في 49 عاما

مجتمع

الإمارات تكرم مواطنا لم يرتكب مخالفة مرورية في 49 عاما
You-Tube: 18 Raj
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كرمت شرطة إمارة رأس الخيمة مواطنا إماراتيا لم يرتكب أي مخالفة مرورية لأكثر من 49 عاما أثناء قيادته للسيارة في شوارع البلاد.

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وكرم المواطن، سعيد راشد أحمد بلهون (78 عاما)، لعدم ارتكابه أي مخالفة مرورية منذ استلامه شهادة القيادة في عام 1969، في حين وصفته قيادة الشرطة بـ "السائق المثالي الذي يلتزم بقوانين وأنظمة المرور في كافة الأوقات".

وأضافت قيادة شرطة الإمارة أن "سجل بلهون في قيادة السيارة نظيف تماما، وأنه ساهم في جعل طرقات الإمارات العربية المتحدة أكثر أمانا، كما يظهر الحدث جانبا مشرقا من أخلاق السائقين في البلاد".

وحصل بلهون على أول شهادة قيادة في دولة الكويت وبعدها حصل على أخرى في الإمارات، في حين أعرب الرجل عن سعادته الكبيرة بتقدير التزامه وتكريم قيادة الشرطة له. 

المصدر: Gulf News

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