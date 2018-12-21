تعرف على ملكة جمال كردستان العراق (صور+فيديو)

حصلت المتسابقة سانا التي تنحدر من محافظة حلبجة في العراق، يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري، على لقب ملكة جمال كردستان العراق لعام 2018.

وتجري مسابقة ملكة جمال كردستان في الإقليم الكردي شمال العراق للمرة الرابعة، حيث شاركت في المسابقة 107 متسابقات من أربع محافظات يضمها الإقليم.

RT

RT

وحصلت المتسابقة كاريز من مدينة أربيل عاصمة الإقليم على لقب الوصيفة الأولى، أما المتسابقة ميريان من مدينة السليمانية، فقد حصلت على لقب الوصيفة الثانية للملكة.

المصدر: RT