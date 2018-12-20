جورج بوش الأب كان كفيلا لطفل فلبيني

كشفت مؤسسة خيرية أن الرئيس الأمريكي الراحل، بوش الأب، كان يرعى ويكفل طفلا فلبينيا لأكثر من 10 سنوات كاملة، في حين نشرت المؤسسة الرسائل التي تداولها الرئيس مع الطفل الصغير.

وصرحت المؤسسة الخيرية، "Compassion International"، بأن الرئيس الراحل تكفل برعاية الطفل وجميع احتياجاته المالية من أكل ومسكن وتعليم، إلى أن بلغ 17 عاما، وقرر التخلي عن برنامج الرعاية.

وفي بداية كفالة بوش للطفل (7 سنوات)، كان الرئيس يستخدم اسما مستعارا هو "جورج واكر"، ولم يكن يعرف هوية الطفل الحقيقية آنذاك.

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والغريب أيضا هو اكتشاف الطفل، تيموثي، لهوية كفيله الحقيقية مع انتهاء برنامج الرعاية، الأمر الذي فاجأه بشدة آنذاك.

وفي عام 2002، كتب جورج بوش أولى رسائله لتيموثي، التي ورد فيها: "عزيزي تيموثي، أريد أن أصبح صديقك الجديد بالمراسلة.. أنا رجل كبير عمري 77 عاما، وأنا أحب الأطفال.. على الرغم من أننا لم نلتق، لكنني أحبك منذ الآن.. أنا أعيش في تكساس، سأكتب لك من وقت لآخر.. حظا موفقا".

كما كان بوش يرسل الكثير من الهدايا لتيموثي، بينما يرد عليه الأخير بالرسائل شاكرا إياه عليها، إذ ورد في إحدى هذه الرسائل: "شكرا لأنك لم تنسني.. أنت إنسان جيد ولطيف".

وعلى ما يبدو، أبقيت هوية كفيل تيموثي سرا لسنوات عديدة، وذلك خوفا من أن يقوم أحد باستهداف الطفل تبعا لتواصله المباشر مع الرئيس بوش، بل حتى أن عائلة الأخير لم تكن تعلم بالقصة لوقت طويل.

المصدر: BBC News