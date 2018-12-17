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رجل دين "يؤكد" أن الأرض هي الكوكب الوحيد في الكون نقلا عن "عالم غير عادي"

مجتمع

رجل دين
Reuters
كوكب الأرض
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تعلمنا منذ الصغر أن النظام الشمسي يتكون من ثمانية كواكب، لكن أسقفا في قبرص لديه أفكار مختلفة تماما.

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ويدعي الأسقف أنثيموس من سالونيك، أن الأرض هي الكوكب الوحيد، ليس فقط في النظام الشمسي، بل في الكون بأسره.

وعلى الرغم من أن هذا يبدو بعيدا عن الواقع، إلا أن الأسقف أنثيموس يقول إن "عالما كبيرا" أخبره بهذه النظرية، ومع ذلك، فإن اسم هذا "العالم" ما يزال غير واضح، باعتبار أنه لم يفصح عن اسمه.

ومما يثير القلق، أن تصريحات الأسقف هذه، تم قبولها في إحدى المدارس في قبرص.

ويقال إن المدرسة، التي لم يذكر اسمها، تُعلِّم الأطفال أن الأرض هي الكوكب الوحيد في الكون.

المصدر: ميرور

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