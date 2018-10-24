 
مباشر
عاجل
ترامب: الحكومة الأمريكية نزلت بكل ثقلها في التحقيقات بشأن الطرود المشبوهة

باريس.. الشرطة تعتقل رجلا احتفظ بأسد في شقته (صورة)

مجتمع

باريس.. الشرطة تعتقل رجلا احتفظ بأسد في شقته (صورة)
You-Tube: Miss Aww
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyw1

اعتقلت الشرطة الفرنسية شابا كان يربي شبلا في شقته الواقعة في باريس، حيث علمت السلطات بالأمر بعد محاولة الشاب بيع الشبل مقابل 10 آلاف يورو.

وعند مداهمة الشرطة للمنزل المستهدف، فر الرجل واختبأ في منزل جاره، بينما عثر العناصر على الشبل مستلقيا على سرير أطفال.

كما أكدت الشرطة أن الأسد الصغير كان بصحة جيدة، وأنها قامت بتسليمه إلى الطرف المختص بالحياة البرية في فرنسا.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن الرجل المعتقل واجه تهما سابقة بالسرقة، وهذه ليست المرة الأولى التي تعثر فيها الشرطة على قط كبير في عقار سكني.

ففي عام 2017، عثرت الشرطة الفرنسية على شبل هزيل جائع كان قد ترك في إحدى الشقق في باريس، بينما تم نقله وإعادة تأهيله في محمية وطنية في جنوب إفريقيا.

المصدر: BBC News + Twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: إذا انسحبت واشنطن من معاهدة الصواريخ سنرد بشكل سريع وفعال