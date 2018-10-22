مصور يطلق حملة عالمية للبحث عن ثنائي صورهما خلال لحظات "حميمية"

يبحث مصور أمريكي عن ثنائي غامض التقط صورة لهما في أعلى منحدر جبلي ارتفاعه 3500 قدم، في حديقة يوسمايتي بولاية كاليفورنيا.

وكان ماثيو ديبل، من غراند رابيدز بولاية ميشيغان، يزور حديقة يوسمايتي مع صديقه جوش، حيث كانا على الطريق في مغامرة باتجاه لوس أنجلوس عندما قررا التوقف في المتنزه الوطني المعروف بأشجاره وشلالاته المثيرة، حتى يتمكنا من التقاط بعض الصور خلال غروب الشمس.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY — Matthew Dippel (@DippelMatt) October 17, 2018

وكان ديبل يقوم بإعداد الكاميرا إلى جانب عدد من المصورين الفوتوغرافيين والسياح الموجودين في الحديقة، في انتظار أن يأخذ صديقه جوش دوره للتصوير في حافة جبل "Taft Point" على ارتفاع 3500 قدم، عندما شق الثنائي الغريب طريقهما إلى حافة الجبل وكان الرجل مرتديا بزة، بينما كانت شريكته ترتدي فستانا طويلا.

وشاهد المصور البالغ من العمر 24 عاما الثنائي وهما يتشاركان لحظة حميمية، وقرر التقاط المشهد الرائع، نظرا لأن كاميرته كانت جاهزة للتصوير.

وبعد التقاط الصور لصديقه، أسرع ديبل إلى حافة الجبل في محاولة للعثور على الثنائي الذي صوره أثناء عرض زواج على ما يبدو، ولكن مع وجود عدد كبير من الزوار في الحديقة، لم يتمكن من العثور عليهما.

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وقرر المصور الفوتوغرافي مشاركة الصورة على حسابه عبر تويتر وأضاف إليها تعليقا كتب فيه: "تويتر ساعدني، لا أعرف من يكون هذان، لكني آمل أن تعثر هذه الصورة عليهما".

مضيفا: "التقطت هذه الصورة في Taft Point في حديقة يوسمايتي الوطنية، في 6 أكتوبر 2018".

ومنذ ذلك الحين، تمت مشاركة الصورة أكثر من 300 ألف مرة وقد حققت أكثر من 150 ألف تعليق، وعلى الرغم من ذلك، لم يتوصل المصور حتى الآن إلى صاحبي الصورة، نظرا لوجود عدد كبير ممن يقومون بعروض زواج في تلك المنطقة أو حتى إقامة حفلات الزفاف، لكنه يأمل في أن يتمكن قريبا من مشاركة هذه اللحظات الخاصة معهما.

المصدر: إنديبندنت