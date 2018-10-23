ما الذي يرعب الأمريكيين حقا؟

يعتبر هذا الوقت من السنة "الأكثر رعبا" لاقترانه بعيد الهالوين، لكن دراسة حديثة أظهرت أن الأمريكيين لا يخافون من الأشباح بقدر ما يخشون أمورا أخرى أكثر واقعية.

وأجرت جامعة شابمان في كاليفورنيا دراسة استقصائية سنوية لـ 190 شخصا بالغا منذ عام 2014. ولكن، هذه السنة هي المرة الأولى التي تعبر فيها غالبية المشاركين عن خشية جميع السيناريوهات الموجودة في قائمة المراكز العشرة الأولى للأشياء الأكثر إثارة للخوف.

ويأتي فساد الحكومة في المرتبة الأولى بين أكبر المخاوف الأمريكية، بينما يحتل المرتبتين الثانية والثالثة تلوث المحيطات والأنهار والبحيرات ومياه الشرب.

أما في المركز الرابع والخامس، فنجد عدم وجود ما يكفي من المال للمستقبل، وأن يصاب الأحباء بأمراض خطيرة أو يموتون.

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وقال كريستوفر بادر، أستاذ علم الاجتماع : "من الجدير بالملاحظة أن المخاوف بشأن الفساد والبيئة قد ازدادت بشكل كبير بعد انتخاب الرئيس ترامب في عام 2016، ولا تزال جميع المخاوف الـ 10 الأولى تعكس مواضيع غالبا ما نوقشت في وسائل الإعلام".

ونجد ضمن قائمة الـ 10 مخاوف التي تثير رعب الأمريكيين، تلوث الهواء وانقراض الأنواع النباتية والحيوانية والاحترار العالمي وتغير المناخ والفواتير الطبية الباهظة.

في غضون ذلك، وجد الاستطلاع أن المواطنين الأمريكيين أصبحوا أقل خوفا من المهاجرين المسلمين وغير الشرعيين في المجتمع الأمريكي، مقارنة بالدراسات الاستقصائية السابقة.

وأوضح إد داي، الأستاذ الجامعي ورئيس قسم علم الاجتماع قائلا: "قبل عامين، كان واحد من كل ثلاثة أمريكيين يعتقد بضرورة حظر الهجرة من الدول الإسلامية، والآن أصبح المعدل واحدا من كل خمسة، وبذلك فإن غالبية الأمريكيين غير خائفين من الهجرة غير الشرعية"، خاصة وأن "اثنين من أصل كل ثلاثة أمريكيين لا يؤيدان وجود جدار حدودي".

المصدر: RT