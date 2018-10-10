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بريطانيا.. الزي المدرسي يعرض التلميذات للتحرش

مجتمع

بريطانيا.. الزي المدرسي يعرض التلميذات للتحرش
You-Tube: Around The World
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كشفت إحصائية جديدة عن تعرض ثلث تلميذات المدارس للتحرش الجنسي أثناء ارتدائهن الزي المدرسي في بريطانيا.

كما أن ثلثي التلميذات البريطانيات أشرن إلى أن الزي المدرسي جذب إليهن انتباها عاما في الطرقات، غير مرغوب به أبدا.

وعلاوة على ما سبق، فإن ربع التلميذات تعرضن للتصوير بكاميرات تعود لغرباء، أثناء سيرهن في الشوارع من وإلى المدرسة، كما أن استهداف التلميذات بالتحرش في بريطانيا يبدأ مع بلوغهن 8 سنوات.

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وصدرت الإحصائية الجديدة عن منظمة الطفولة البريطانية، "Plan International UK"، وذلك في دراسة موسعة قامت بنشرها مؤخرا، وشملت أكثر من 1000 طالبة ومراهقة ممن تراوحت أعمارهن بين 14 و21 سنة.

وفي سياق متصل، دعت المنظمة البريطانية المجتمع والتلميذات البريطانيات إلى مواجهة التحرش الجنسي أينما وجد، كما طالبت الحكومة بإدراج التحرش في الطرقات كنوع من أنواع "العنف جنسي الطابع".

المصدر: BBC News

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