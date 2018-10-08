من فتاة أحلامه.. "قبلة الحياة" تعيد جنديا من "الموت"!(فيديو)

استطاع جندي من الفلبين التقدم بطلب يد الفتاة التي يحب بعد أن "أنقذته" من "الموت" إثر حادث مروري.

وكان الشاب الفلبيني الذي يخدم في الجيش، قد اتفق مع عناصر من شرطة المرور على أداء تمثيلية صغيرة، لكسب ود فتاة أحلامه ودفعها للقبول بالزواج منه.

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واستلقى الجندي الشاب على قارعة الطريق بالقرب من دراجته النارية ومثل دور الميت. وقام شرطي بإحضار الفتاة إلى موقع "الحادث" وكان قد حضرها نفسيا للاستعداد لأمر سيئ.

ويظهر الفيديو الذي صوره أحد معارف الجندي ونشره موقع "Newsflare"، كيف ركضت الفتاة باكية إلى عشيقها المطروح أرضا وكانت قد اعتقدت أنه توفي نتيجة لحادث.

واستفاق الرجل من "الموت" بعد أن اقتربت منه عروس المستقبل، وقدم لها علبة حمراء فيها خاتم الزواج، وبهذا الشكل طلب منها القبول به فوافقت الفتاة على الفور.

المصدر: لينتا. رو