الهند.. 58 مليون مسن يعيشون بلا رواتب تقاعدية

كشف تقرير لمنظمة "Pension Parishad" عن حقيقة وجود 58 مليون مسن في الهند ممن يعيشون بدون رواتب تقاعدية أو أي دعم حكومي أساسي.

إقرأ المزيد

واستنادا إلى تقرير "الرواتب التقاعدية لعام 2018"، أشارت المنظمة المدنية إلى أن توفير الدعم الحكومي الأساسي لهؤلاء المسنين لا يتطلب سوى 1.6% من مجمل ناتج الدخل المحلي للهند (GDP).

وبشكل أدق، قدر خبراء المنظمة بأن المسن الواحد لا يحتاج لأكثر من 35 دولارا شهريا لتغطية حاجاته الأساسية، كما أضافوا أن الدعم الحكومي الشامل يمكن تطبيقه على 90% من مسني الهند.

وفي سياق متصل، تقوم وزارة التنمية الريفية بتوفير برنامج دعم وطني يشمل أكثر من 80 مليون مسن، ولكنه يمنحهم رواتب تقاعدية زهيدة، لا تتجاوز 3 دولارت شهريا للشخص الواحد.

كما أفاد التقرير بوجود دول أفقر من الهند، يتمتع مسنوها بضمان اجتماعي أفضل من الذي يناله المسنون في الهند، مثل نيبال والإكوادور وبستوانا.

المصدر: IANS