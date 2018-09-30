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روسية تفوز بلقب ملكة جمال فنلندا

مجتمع

روسية تفوز بلقب ملكة جمال فنلندا
instagram alinavoronkova
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فازت ألينا فورونكوفا، البالغة 23 سنة من هلسنكي، بلقب "ملكة جمال فنلندا - 2018" في المسابقة التي أقيمت أمس السبت في العاصمة الفلندية.

وألينا فورونكوفا، تقيم في العاصمة هلسنكي، وهي من أم فنلندية وأب روسي.

وتقول الفتاة، إنها كانت تشعر ببعض العزلة في المدرسة، لأنها كانت تتحدث بشكل رئيسي باللغة الروسية، فيما تحدث زملاؤها وجميع أصدقائها باللغة الفنلندية. ولكن الصعوبات كانت تشحذ نفسها وتدفعها نحو المثابرة والإصرار على الفوز.

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وفي سن المراهقة، أخذت تهتم بمسابقات الجمال. ولم تعارض عائلتها ذلك. وتقول أمها، إن ابنتها كانت تحلم في الطفولة، أن تصبح مذيعة.

وتحمل الملكة الجديدة شهادة جامعية وتتحدث بطلاقة باللغتين الروسية والفنلندية وتعتبر ذلك ميزة جيدة جدا.

المصدر: kp.ru

 

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