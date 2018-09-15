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موقع يصنف أثرى 10 سياسيين في لبنان

مجتمع

موقع يصنف أثرى 10 سياسيين في لبنان
Reuters Mohamed Azakir
الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري
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نشر موقع eliteshared إحصاء قال إنه لأثرى عشرة سياسيين في ​لبنان​، وضع بينهم رئيس الدولة ميشيل عنان ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وشغل المركز الأول في القائمة رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي،​ بثروة تقدر بنحو 3.3 مليار ​دولار​، يليه نائب رئيس الحكومة الأسبق ​عصام فارس​ بمبلغ 2.3 مليار دولار.

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وحل ثالثا رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بثروة بلغت 1.5 مليار دولار، فيما جاء رابعا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بثروة بلغت 1.3 مليار دولار.

أما وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي اللبناني، فقدرت ثروته بمليار دولار، يأتي بعده رئيس البرلمان نبيه بري بمبلغ  78 مليون دولار، ثم تمام سلام 71 مليون دولار وسليمان فرنجية 65 مليون دولار وأمين الجميل 58 مليون دولار وأخيرا ميشال سليمان 49 مليون دولار.

المصدر: eliteshared

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