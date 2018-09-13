"أمنية الموت" تتحقق على الهواء مباشرة! (فيديو)

تحققت أمنية البروفيسورة، ريتا جيتيندرا، خلال بث مباشر في برنامج "صباح الخير" على إحدى القنوات التلفزيونية الهندية.

وتوفيت الكاتبة والفنانة الهندية المشهورة أثناء مشاركتها في حوار لبرنامج صباح الخير، عندما توقفت فجأة عن الكلام وهي تسرد تفاصيل شخصية عن حياتها ومهنتها.

وتغير شكل جيتيندرا خلال ثوان معدودة، وفقدت وعيها على الهواء مباشرة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

إقرأ المزيد

وتوقفت المقابلة على الفور، ونقلت الأستاذة إلى المستشفى. وفي وقت لاحق تبين أن جيتيندرا كانت تتحدث عن الحالة أو الهيئة التي تفضل أن تموت عليها. فهي كانت تريد مفارقة الحياة الدنيا كالرئيس السابق، عبد الكلام، الذي توفي أثناء إلقائه محاضرة في إحدى الجامعات المحلية.

ولم يستطع الأطباء في المستشفى إنقاذ حياة ريتا التي أصيبت بنوبة قلبية قاتلة. وبذلك تكون قد تحققت أمنيتها في الرحيل من هذا العالم وهي "تعمل".

يذكر أن أبو بكر زين العابدين عبد الكلام (1931-2015)، هو الرئيس الحادي عشر للهند، ترأس بلاده من 2002 حتى 2007.

وتوفي أثناء إلقائه محاضرة في المعهد الهندي للإدارة في شيلونغ، حيث سقط فجأة على الأرض نتيجة نوبة قلبية.

المصدر: لايف. رو