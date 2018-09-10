ملكة بريطانيا تشارك ماركل "أغلى ما تملك"! (فيديو)

شاهد جمهور من متابعي أخبار العائلة الملكية في بريطانية، ميغان ماركل، وهي ترتدي مجوهرات فريدة من مقتنيات ملكة بريطانيا.

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ورأى جمهور حفل توزيع جوائز "WellChild Awards"، الجمعية الخيرية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة، زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، وهي ترتدي قرطين مرصعين باللؤلؤ والألماس، وفقا لصحيفة ذا صن.

واتضح لاحقا أن هذه الإكسسوارات أهدتها إليزابيث الثانية لدوقة ساسيكس من مجموعتها الشخصية. ووفقا للخبراء، يعد الجمع بين الألماس واللؤلؤ من علامات الحظ والسلطة. أما اللؤلؤ لوحده فيرمز إلى النقاء والكرم والحكمة ويجلب الرفاه.

المصدر: لينتا. رو