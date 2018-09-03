الدفاع الروسية تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن مناورات "الشرق-2018"

تُجري وزارة الدفاع الروسية مناورات "الشرق-2018" بصفتها أهم تدريبات العام الجاري في القوات المسلحة الروسية.

وتعقد وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس 6 سبتمبر الجاري، مؤتمرا صحفيا بهذا الشأن للممثلين عن البعثات الدبلوماسية العسكرية المعتمدة في روسيا.

وستطلع قيادة وزارة الدفاع الحضور خلال المؤتمر على تفاصيل المناورة، بصفتها أهم تدريبات العام الجاري على مستوى القوات المسلحة الروسية وأهدافها ومميزاتها والوحدات والتشكيلات العسكرية والأسلحة والآليات الحربية المشاركة فيها، وكذلك مراحلها الرئيسية.

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وقد وجهت دعوة لحضور المؤتمر الصحفي إلى ممثلين عن وسائل الإعلام الروسية والأجنبية.

يذكر أن مناورات "الشرق-2018" التي تجري بمشاركة وحدات وتشكيلات من القوات المسلحة الصينية والمنغولية، لديها أبعاد غير مسبوقة من حيث الأراضي التي تدور فيها وعدد هيئات قيادة القوات المشاركة فيها وكمية الوحدات والتشكيلات والأسلحة المستخدمة.

ومن أجل تعزيز الثقة بين الدول، وجهت دعوة حضور المناورات إلى مراقبين أجانب.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية