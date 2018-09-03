محمد هنيدي يعلق على ترشح محمد صلاح لجائزة الأفضل بأغنية "بوكيمون"

علق الفنان المصري محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، على صورة لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري، بعد ترشيحه في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم.

واقتبس نجم الكوميديا تعليقه على الصورة من أغنية فيلم الرسوم المتحركة "بوكيمون" الشهيرة، قائلا: "أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع".

احلم دوما ان اكون الأفضل بين الجميع pic.twitter.com/ab2SPkJKOz — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) 3 сентября 2018 г.

وعلقت مجموعة من النجوم على ترشح اللاعب المصري للجائزة، حيث قال حارس مرمى منتخب مصر السابق أحمد شوبير: "فخر مصر والعرب محمد صلاح في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة The Best لأفضل لاعب مع لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو".

فخر مصر والعرب محمد صلاح في القائمة النهائية للمُرشحين لجائزة The Best لأفضل لاعب مع لوكا مودريتش و كريستيانو رونالدو

لدينا الان نجم من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/rQo3psmQcK — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) 3 сентября 2018 г.

وعلق النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو، على "تويتر":" يا له من لحظة فخر لكل المصريين .. أن يكون لنا مصري من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم هو أمر لا يصدق !! يوم عظيم عظيم".

وأكد عصام الحضري، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، على أحقيه محمد صلاح بالفوز بالجائزة، في ظل تفوقه على نجوم كبار والتواجد مع رونالدو ومودريتش.

وكتب الحضري عبر تويتر:" بعد اللي صلاح بيعمله وانه ينافس رونالدو ومودريتش على لقب الأفضل في العالم وبيتقدم على نجوم عالميين كبار اوي .. يبقى يستحق لقب ... عم عموم الناس كلها ..ربنا معاك يابو صلاح ".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، ترشيح محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وكريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي، ولوكا مودريتش لاعب المنتخب الكرواتي، لجائزة أفضل لاعب في العالم.

المصدر: تويتر + RT