راعي ماشية يكبل كفيله في الصحراء لأنه نكث وعده!

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لوافد من جنسية إفريقية يقوم بتكبيل كفيله المسن في الصحراء بالسعودية، فيما لم يتضح من الفيديو زمان ومكان الحدث.

وكشف الفيديو الحوار الذي دار بين الكفيل ومكفوله الذي يعمل راعيا للمواشي. واحتج الوافد بأن الكفيل لم يدفع له رواتبه، ولم يف بوعده الذي قطعه على نفسه بشأن شراء سيارة.

وكشف مقطع الفيديو، توسلات المسن بأن يطلق المكفول سراحه وألا يأخذ نقوده، بينما أصر الوافد على ربطه في زاوية حديدية في المكان.

المصدر: "عكاظ"