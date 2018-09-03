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ضجة في السعودية بعد قبول كلية الطب ابنة مسؤول تجاوزا للمؤهلات!

مجتمع

ضجة في السعودية بعد قبول كلية الطب ابنة مسؤول تجاوزا للمؤهلات!جامعة الباحة
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أثار رفض إحدى كليات الطب في السعودية لطالبة متفوقة وقبولها ابنة مسؤول دون أي شروط، سخطا في المملكة وغضبا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه مغردون على "تويتر" انتقادات لاذعة لجامعة الباحة، من خلال تدشين وسم #قبول_ابنة_مسؤول_دون_شروط، مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، وإعادة قبول الطالبة التي تم رفضها.

وقالت والدة الطالبة مريم الغامدي، إن الجامعة رفضت قبول انتقال ابنتها من كلية الطب في جامعة خاصة إلى كلية الطب في جامعة الباحة، رغم كونها مستوفية لشروط القبول والانتقال، و"قبلت زميلتها التي تقل عنها في المستوى الدراسي والتحصيلي لأنها ابنة عميد بالجامعة".

وطالبت الأم في حديث لها مع صحيفة "المدينة" السعودية، وزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد بفتح ملف للتحقيق مع المعنيين في جامعة الباحة حول القضية، فيما ترفض إدارة الجامعة تلك الاتهامات.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم جامعة الباحة ساري الزهراني، إن الطالبة مريم الغامدي لم تحقق شروط القبول والانتقال إلى كلية الطب في الجامعة، "وإن عقد المقارنات بقبول أي طالبة متقدمة دون النظر للسياق الزمني، والمقاعد الشاغرة فيه إجحاف وتضليل"، بحسب الصحيفة.

المصدر: صحيفة المدينة

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