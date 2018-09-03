ضجة في السعودية بعد قبول كلية الطب ابنة مسؤول تجاوزا للمؤهلات!

أثار رفض إحدى كليات الطب في السعودية لطالبة متفوقة وقبولها ابنة مسؤول دون أي شروط، سخطا في المملكة وغضبا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه مغردون على "تويتر" انتقادات لاذعة لجامعة الباحة، من خلال تدشين وسم #قبول_ابنة_مسؤول_دون_شروط، مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، وإعادة قبول الطالبة التي تم رفضها.

#قبول_ابنة_مسؤول_دون_شروط

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هنا تقوم هيئة الفساد في البحث عن صحة الخبر ومن ثم تقوم بمعاقبة المسؤول والتشهير فيه عند ثبوت التهمه وإدخال الطالبه المتفوقة فوراً مكانها..؟!

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لأن هذا ظلم عظيم قبل أن يكون فساد إداري .. — أبوأحمــ الزهراني ـد (@masouour0071) 3 сентября 2018 г.

وقالت والدة الطالبة مريم الغامدي، إن الجامعة رفضت قبول انتقال ابنتها من كلية الطب في جامعة خاصة إلى كلية الطب في جامعة الباحة، رغم كونها مستوفية لشروط القبول والانتقال، و"قبلت زميلتها التي تقل عنها في المستوى الدراسي والتحصيلي لأنها ابنة عميد بالجامعة".

وطالبت الأم في حديث لها مع صحيفة "المدينة" السعودية، وزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد بفتح ملف للتحقيق مع المعنيين في جامعة الباحة حول القضية، فيما ترفض إدارة الجامعة تلك الاتهامات.

يكفي لكشف الواسطة وضع نظام إلكتروني للقبول وفقاً للمعدلات،

مربوط ب:

-هيئة الرقابة والتحقيق.

-هيئة مكافحة الفساد.



لكشف كل عمليات القبول بالواسطة ومافي حكمها.



سيحد من حرمان من لاوسطة له،

لخوف المسؤول على كرسيه...#قبول_ابنة_مسؤول_دون_شروط — المحامي د.عبدالله الغوينم (@AlghuinemLawyer) 3 сентября 2018 г.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم جامعة الباحة ساري الزهراني، إن الطالبة مريم الغامدي لم تحقق شروط القبول والانتقال إلى كلية الطب في الجامعة، "وإن عقد المقارنات بقبول أي طالبة متقدمة دون النظر للسياق الزمني، والمقاعد الشاغرة فيه إجحاف وتضليل"، بحسب الصحيفة.

المصدر: صحيفة المدينة