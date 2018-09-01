تقرير: الخيانات الإلكترونية تؤدي إلى الطلاق في السعودية

كشف التقرير الشهري الأخير لوزارة العدل السعودية، عن حدوث 10 آلاف زواج في شهر أغسطس الماضي، قابلها أكثر من 5 آلاف حالة طلاق.

وقالت الأخصائية الاجتماعية منال الزيد، إن هناك أسبابا كثيرة للطلاق، موضحة أن هذه القضية أصبحت شائكة وخطرة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وأكدت الزيد على أن الانغماس في وسائل التواصل الاجتماعي بين الزوجين من أشهر الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، بسبب الخيانات الزوجية بأنواعها المتعددة، سواء الإلكترونية أو الجسدية أو الانتقامية.

وأشارت إلى أن العلاقة الزوجية أصبحت تفتقر إلى أهم عناصرها، وهو الأمان والثقة المتبادلة بين الشريكين، مما زاد من تفاقم العديد من المشكلات سواء بين الزوجين أو أبنائهم أو أسرهم، مما أدى إلى ظهور المشكلات الاجتماعية واهتزاز البناء الأسري وخلخلته من الداخل.

المصدر: الرياض