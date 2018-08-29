نقص أم مرض.. العلماء يكشفون سر حب النساء للسيلفي!

يعتقد العلماء الأستراليون أن تعلق عدد كبير من النساء بالسيلفي قد يرتبط ارتباطا مباشرة بموضوع اجتماعي يثير قلقهن.

وساعد تحليل أكثر من 113 ألف صورة، في مواقع التواصل الاجتماعي، علماء جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، على رصد ظاهرة تنامي "الأنانية" في المجتمع، حيث أكد العلماء على أن السبب الرئيسي لتنامي التقاط صور السيلفي لدى النساء، هو دخلهم المحدود ورغبتهم في التميّز عن باقي أفراد المجتمع الأنثوي، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

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واكتشف علماء الاجتماع وعلماء النفس أن غياب هوايات مفيدة لدى النساء، سواء كانت إبداعية أم تعليمية، يدفع الكثير من النساء لتفضيل التميّز عبر صفحات الإنترنت بعرض مظهرن.

ويعتبر الباحثون أن لجوء النساء إلى عرض صورهن السيلفي اللامعة، بجانب سيارات فاخرة أو بارتداء حلي ثمينة، غالبا ما يعكس الدخل المتواضع لهن ورغبتهن في الوصول إلى المساواة مع الرجال "ولو بالصور المزيفة".

وأشار العلماء أيضا إلى أن عدم قدرة المرأة على كسب المزيد من المال يؤثر كثيرا على السلوك العقلي، وهو ما يدفع عددا كبيرا من النساء نشر عدد أكبر من صور السيلفي "المثيرة" للفت الانتباه.

وقال أحد مؤلفي هذه الدراسة، بانديس بليك، أن النساء يرغبن على مستوى اللاوعي في مواصلة حياتهن بـ "جذب" الرجال عبر صورهن البراقة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعية.

المصدر: لايف. رو