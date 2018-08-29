موظف استلم 100 ضعف راتبه الشهري بسبب "خطأ بشري"!

قامت مديرية أسترالية حكومية بتحويل راتب شهري لأحد موظفيها، بلغ 100 ضعف قيمة راتبه الحقيقي، إذ تلقى الرجل مبلغ 500 ألف دولار أمريكي مع نهاية الشهر.

وكان من المقرر أن يستلم الموظف راتبا تبلغ قيمته 5.000 دولار أمريكي فقط، لكن نتيجة لحدوث خطأ بشري ما، وضعت الفاصلة الرقمية بغير مكانها ليستلم الموظف راتبا بلغت قيمته 500.000 دولار.

ولحسن حظ الشركة، تطوع الموظف بالإبلاغ عن الخطأ، وأعاد المبلغ إلى أصحابه، ما استدعى فتح تحقيق رسمي حول الحادثة الاستثنائية.

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وألقت إدارة المديرية المسؤولية على خطأ بشري مزدوج، الأول يتمثل في إضافة الفاصلة في مكان خاطئ، والثاني في فشل اكتشاف الخطأ بعد حدوثه، وقبل تحويل الراتب الفلكي إلى حساب الموظف.

كما كشف مصدر في الحكومة الأسترالية بأن أخطاء تلك المديرية الحكومية، المرتبطة بتحويل المرتبات، قد وصلت إلى 743 عملية مشابهة، وذلك بين شهري يوليو 2017 ويناير 2018.

وحول إمكانية تكرار الحادثة، أكد المصدر الرسمي اعتماد نظم معلوماتية جديدة، لتفادي حدوث أخطاء مشابهة في المستقبل.

المصدر: BBC News