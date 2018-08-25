شاهد "سرقة القرن" بالتفاصيل!

انتشر فيديو على شبكة الإنترنت يصور لصا أمريكيا اتبع طريقة فريدة جدا لسرقة متجر في ولاية كاليفورنيا.

وأراد اللص "الظريف" اتباع طريقة مبتكرة تختلف عن أساليب السرقة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وقام بحفر نفق في حائط المتجر ليلا ودخل المتجر.

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وقد صورت كاميرات المراقبة كل التفاصيل التي قام بها السارق "الذكي" داخل المتجر، وأظهرت أنه بعد زحف السارق "الداهية" إلى داخل المتجر، أكمل زحفه باتجاه الباب الرئيسي وأراد فتحة، وقد نسي أن البوابة مؤمنة بجهاز إنذار انطلقت إشارته لدى ملامسته له. فعاد السارق أدراجه من الخوف وخرج من الفتحة التي حفرها بنفسه خالي اليدين دون أن يأخذ شيئا.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادثة ولاحظ ضباطها النفق على الفور، لكن السارق اختفى، ولم يستطع الفرار بعيدا وألقت الشرطة القبض عليه مختبئا بين الأشجار قرب محطة للقطارات.

المصدر: لايف. رو