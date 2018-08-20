لا تخطر على بال.. أغرب طلبات ركاب الطائرات!

كشفت شركة طيران "NetJets" الأمريكية للرحلات الخاصة عن أكثر عادات عملائها وطلباتهم "جنونا" والتي لا تخطر على بال.

وطلب أحد الركاب، وقد اصطحب كلبه معه في الطائرة، من الطيار أن يهبط بالطائرة قبل الموعد المحدد ليتمكن حيوانه الأليف من السير قليلا واستنشاق الهواء النقي، ثم مواصلة الرحلة.

أما راكب آخر فقد طلب من طاقم المضيفات "تنزيل" كامل حلقات وأجزاء مسلسل التاج "Crown" الذي تعرضه شركة نيتفليكس، في حين طلب زبون آخر أخذ خنزيره الصغير، الذي فاز في إحدى المسابقات، إلى معرض خاص بالحيوانات وإرجاعه بعد انتهاء المعرض.

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كما طلب أحد عملاء شركة الطيران وجبة خاصة جدا، مع العلم بأن الشركة لا تقدم إلا الشطائر والخضروات والفواكه الطازجة، ومع ذلك لم يأكل الوجبة التي طلبها، فقد كانت لببغائه.

وآخر حادثة طريفة تذكرها شركة الطيران، هي نقل عائلة مكونة من 36 فردا أرادوا الذهاب إلى ديزني لاند في أورلاندو، وهم يعرفون أن طائرات الشركة صغيرة جدا، وطلبوا من الشركة أن يصلوا في وقت واحد، فتم إرسالهم بأربع طائرات دفعة واحدة.

المصدر: لينتا. رو