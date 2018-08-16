سبب غريب يدفع بنّاء لهدم بيوت شيدها بنفسه!

لم يدخر عامل بناء بريطاني جهده في هدم البيوت التي بناها مؤخرا للانتقام من الجهات العقارية التي تعاقد معها لبناء هذه البيوت السكنية.

وانفجر غضب العامل، دانييل نيغو، بعد أن ماطل ممثلو شركات البناء بدفع أجرته لقاء عمله المضني في تشييد هذه البيوت، والتي اقترب موعد تسليمها للسكان المحتاجين لها، والذين دفعوا بدورهم الأقساط المتربة عليهم لسكنهم المستقبلي.

He appeared at court via video linkhttps://t.co/Lx8L4P1oPq — Herts Mercury (@HertsMercury) 13 августа 2018 г.

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وعندما لم يجد العامل حلا لعدم دفع المستثمرين أتعابه التي استحقها، قاد حفاره ودمر البيوت التي شارك في بنائها بنفسه.

ووفقا لشهود عيان حاولوا منعه من هدم البيوت، دمر الرجل خمسة منازل، وبلغت الأضرار جراء ذلك حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: لايف. رو