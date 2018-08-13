وفاة المفكر المصري سمير أمين عن عمر ناهز الـ87 عاما

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، اليوم الاثنين الموافق 13 أغسطس، وفاة الكاتب والمفكر الاقتصادي، سمير أمين، في العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 87 عاما.

ويعتبر سمير أمين من أبرز علماء العرب ومصر المعاصرين، كما أشارت الوزراة المصرية إلى أن "المفكر الاقتصادي أضاف الكثير من الإنجازات التي ستظل علامات مضيئة في التاريخ".

ويعد سمير أمين من العلماء المؤسسين لنظرية "المنظومات العالمية"، كما أنه عمل مستشارا دوليا في العديد من الدول حول العالم، خاصة الإفريقية منها. وخلال سبعينيات القرن الماضي، تم تعيينه مديرا لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادي في داكار.

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كما شارك المفكر المصري في تأسيس "المجلس الإفريقي لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية"، وكذلك "منتدى العالم الثالث".

ويشتهر الراحل بتأليفه العديد من الكتب الاقتصادية الهامة، منها: "ما بعد الرأسمالية المتهالكة" و"الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين".

ولد العالم أمين في أيلول من عام 1931 لأب مصري وأم فرنسية، ودرس الشهادة الثانوية العامة في مصر قبل أن يتابع دراساته الجامعية في فرنسا، إلى أن حاز درجة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية من جامعة السوربون، باريس.

المصدر: رويترز