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رجل دين يدعو لحظر "فيديو كليب" لفنانة جريئة!

مجتمع

رجل دين يدعو لحظر
AFP NATALIA KOLESNIKOVA
المغنية الأوكرانية سفيتلانا لوبودا
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طالب كاهن روسي يدعى سفياتوسلاف شيفشينكو، بحظر فيديو كليب للمغنية الأوكرانية المعروفة، سفيتلانا لوبودا، تحت مسمى SuperSTAR، معتبرا أنه يشجع على الجنس والانتحار والمثلية، حسب قوله.

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ووصف رجل الدين شيفشينكو "الفيديو كليب" الذي يشكو منه، بأنه عادي للغاية من حيث نصّه وموسيقاه وتصويره، وقال على قناته على موقع "YouTube" المعروفة باسم "كاهن على يوتيوب": إن "هذا يعني، بعبارة ملطّفة، أن فيديو كليب هذه المغنية لم ينل أي شهرة، وبعيد جدا عن شهرة أغنية Desрасito الإسبانية".

ولكن، على الرغم من قلة شهرة هذا الفيديو كليب، يعتقد الكاهن المذكور، أنه يجب حظر الفيديو في روسيا، لأنه يتضمن دعاية للشذوذ الجنسي والانتحار، ويمكن أن يشاهده الأطفال عند وضع علامة 0+ عليه، وتقوم الفنانة فيه بتقبيل الرجال، وبتمثيل محاولة الانتحار، وبتبادل القبل الحارة مع فتاة أخرى.

وخلص شيفشينكو إلى القول، إن المغنية ومنتج الأغنية يكونا بذلك قد سخرا من الحضور والمشاهدين.

وشاهد فيديو SuperStAR ، المنشور في 6 أغسطس 5 ملايين ونصف مليون مشاهد حتى الآن. ويحمل الفيديو إشارة إلى أنه موّجه للبالغين من عمر 18 عاما وما فوق.

وفي تبريرها لهذا الفيديو كليب أوضحت المغنية أن هناك ملايين النساء في العالم، جميلات وجميلات جداً، ولكنهن كلهن يعشن وحيدات، ومهمتها هي إعطاء هؤلاء النساء فرصة لفتح عيونهن وإشعارهن بالسعادة.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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