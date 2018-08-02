الشرطة تنقذ لصا من ضحيته! (فيديو)

عاقبت امرأة روسية من مدينة كيروف لصا حاول سرقتها بطريقة لا تخطر على بال، سيبقى "طعمها" في فمه طوال حياته.

وانتشر الفيديو الذي أطلق عليه تسمية "اعتقال مدني" على شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" في روسيا.

حيث قامت المرأة "الضحية" بإلقاء اللص، الذي أراد سرقة حقيبتها اليدوية، على الأرض واحتجزته تحتها حتى قدمت الشرطة واعتقلته.

وتظهر مشاهد الفيديو صرخات اللص وهو يئن من الألم ويهدد المرأة ومن يصور الفيديو، لكن المرأة بقيت جاثمة فوقه غير آبهة لصراخه قائلة:

"اصمت أيها الساقط، أردت أن تحرمني من المال، ليس لدي شيء لأطعم به أطفالي.. كل من التراب".

ويظهر صوت مصور الفيديو في نهاية المقطع وهو يقول: "وصلت الشرطة أخيرا. ويبقى أن نفرح للمجرم.. فقد اقترب خلاصه".

المصدر: لايف. رو