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تعرف على عواقب التملق في العمل!

مجتمع

تعرف على عواقب التملق في العمل!
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وجد باحثو علم النفس التطبيقي في كلية إدارة الأعمال بجامعة أوريغون الأمريكية أن ظاهرة التملق في العمل تؤدي إلى نتائج سلبية.

وحلل الباحثون بقيادة الخبير، أنتوني كلوتز، سلوك 75 موظفا في شركة برمجيات صينية، تحدثوا عن علاقاتهم مع مدرائهم في الشركة.

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ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Journal of Applied Psychology"، التي أظهرت أن لا شيء أسوأ من التملق للمدراء والمسؤولين في العمل، حيث تتردى الإنتاجية بشكل كبير في هذه الحالة.

وتبين أن أولئك الذين يفكرون دائما في كيفية إرضاء المسؤولين والمدراء في العمل بالمجاملة والكلمات اللطيفة وحتى ببعض الهدايا أحيانا، ينخفض مستوى إنتاجهم في العمل بسبب الطاقة التي يصرفونها على المجاملة والتملق.

كما أن التملق يؤدي بصاحبه في نهاية يوم العمل إلى الإحساس بالفراغ والخواء الروحي الذي ينعكس سلبا على الطاقة الجسدية أيضا.

ويؤدي تزلف القيادات إلى خلافات مستمرة مع زملاء العمل، ما يشتت التركيز والقدرة على الإنتاج بشكل جيد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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