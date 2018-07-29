استطلاع رأي: أكثر من نصف الروس لا يصدقون هبوط الإنسان على القمر

أجرى مركز "سبوتنيك" الروسي استطلاع رأي عام للمواطنين الروس، لأخذ رأيهم في هبوط رواد الفضاء الأمريكيين على القمر، عام 1969.

واتضح أن 57% من الروس البالغين لا يصدقون حقيقة الهبوط على القمر، ويعتقدون أن الحكومة الأمريكية فبركت المستندات الوثائقية التي تثبت هذا الأمر.

وجاء في تقرير نشره المركز أن المواطنين من ذوي التعليم الثانوي هم الذي شكلوا أغلبية من يتبنى هذا الرأي بنسبة 65%.

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أما ربع المواطنين الروس الذين خضعوا لاستطلاع الرأي بهذا الشأن فهم مقتنعون تماما بحقيقة نجاح البعثة الأمريكية القمرية عام 1969. كما أن خمس المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي (نحو 19%)، واجهوا صعوبة في الإجابة على هذا السؤال.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري، يومي 29-30 مايو الماضي، من خلال الاتصال الهاتفي مع 2000 مواطن روسي تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

المصدر: نوفوستي