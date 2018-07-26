 
مباشر
عاجل
رويترز: مسؤول إماراتي ينفي استهداف مطار أبو ظبي الدولي من قبل الحوثيين

شاهد.. حدث غير مسبوق في عرس مصري بالصعيد

مجتمع

شاهد.. حدث غير مسبوق في عرس مصري بالصعيد
Gettyimages.ru Rubberball/Mike Kemp
زواج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkgf

وقع في صعيد مصر، حدث غير مسبوق ولأول مرة، في مدينة إسنا جنوبي الأقصر، حيث خالف العادات والتقاليد والاشتراطات الخاصة بالزواج.

وقام أحد الآباء بتزويج ابنته لقاء "قائمة زواج" لا تكلف العريس جنيها واحدا، ولكنها تحمله أمانة صون العروس.

facebook
صورة قائمة الزواج

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة "قائمة الزواج"، التي تعجب الكثير منها رغم أن الزواج في صعيد مصر يشترط تقديم كثير من الذهب للعروس.

وأعرب بعض الأشخاص عن إعجابهم بالفكرة، التي تسهل الزواج على الكثير من الشباب الذين يعانون من مشقة الحياة، وعدم قدرتهم على توفير مطالب أهل العروس من الذهب.

المصدر: فيسبوك

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا