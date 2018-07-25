ولي عهد دبي يسبح مع أسماك قرش عملاقة! (فيديو+صورة)

نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، مقاطع فيديو وصورا وثق من خلالها تجربته المثيرة في السباحة جنبا إلى جنب مع الأسماك العملاقة المسماة "قرش الحوت".

ونال الفيديو حال نشره، مشاهدات تخطت 50 ألفا خلال 30 دقيقة فقط، إذ يظهر فيه الشيخ حمدان وهو يسبح مع عائلة من أسماك قرش الحوت، التي تصنف ضمن أضخم الأحياء المائية على وجه الأرض.

كما حاول الشيخ حمدان من خلال الفيديو، إظهار مدى ضخامة هذا النوع من القرش بالمقارنة مع حجم الإنسان، إذ يبلغ طول الواحدة منها 40 قدما أو أكثر. وكذلك أتبع ولي العهد الفيديو بعبارة تقول: "كلما سبحنا مع هذه المخلوقات، فهمناها أكثر وقدرناها أكثر".

والتقط الفيديو بالقرب من جزيرة "فارو"، الواقعة بين بحر النرويج والمحيط الأطلسي، في منتصف المسافة بين دولتي النرويج وإيسلندا.

ويشير خبراء إلى انتشار أسماك قرش الحوت في أماكن محددة من المحيطات الشاسعة، وفي المياه العميقة حصرا، لذلك تعد مصادفتها أمرا نادرا وتجربة مثيرة وشيقة للغاية.

المصدر: Gulf News + Instagram