نجمة كويتية تثير جدلا عقب تصريحات على إنستغرام! (صور)

تسببت الكويتية، سندس القطان، نجمة مواقع التواصل الاجتماعية، بموجة من الانتقادات في الشارع الكويتي والخليجي، عقب مطالبتها بإلغاء قانون جديد يمنح عطلة أسبوعية للعمالة الفلبينية.

وبعد موجة من الانتقادات التي طالتها، دافعت النجمة سندس القطان، بقوة عن موقفها السابق، على الرغم من أنها قامت بحذف الفيديو الذي انتقدت من خلاله القانون الجديد.

وتتعاقد سندس مع شركات عالمية رائدة في مستحضرات ولوازم التجميل، وأوقفت العديد منها التعاون مع النجمة عقب تصريحها الذي اعتبر "عنصريا" إلى حد كبير. كما ارتأت شركة "تشلسي بوتيك" أن تصرف القطان "لا ينسجم مع معتقدات الشركة الضمنية".

وفي الوقت نفسه، أوضحت النجمة، أن موقفها أخذ على منحى مغاير تماما. بينما فسر مراقبون حذفها للفيديو ونشرها رسالة ثانية توضيحية، كأسلوب اعتذار وتراجع ضمني عما أدلت به سابقا.

وفي ما يلي، نبذة عن الانتقادات الواسعة التي لحقت بفيديو سندس الأسبق.

OFW workers aren't anyone’s property. They have their rights to keep their passports and have a day off. I watched many documentaries on Filipino OFW workers that they are being abused and murdered. #StopSlavery#SondosAlQattan — Jehan Masood (@jehan_masood) July 23, 2018

@sondosalqattan I used to like you because i think u are an amazing woman, but what you said about Filipino domestic helper is below the belt, you are nothing but a pretty face, rotten from the inside.. — Kris Aganon (@AganonKris) July 19, 2018

وتتمتع النجمة سندس، بأكثر من 2.3 مليون متابع على إنستغرام، يعتقد بأن من معظمهم من الكويتيين. وتشتهر بكونها أخصائية تجميل وصاحبة خبرة طويلة وشهرة جيدة في هذا المجال.

المصدر: BBC + Twitter + Instagram