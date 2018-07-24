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نجمة كويتية تثير جدلا عقب تصريحات على إنستغرام! (صور)

مجتمع

نجمة كويتية تثير جدلا عقب تصريحات على إنستغرام! (صور)
You-Tube: bbc
الأخصائية الكويتية، سندس القطان.
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تسببت الكويتية، سندس القطان، نجمة مواقع التواصل الاجتماعية، بموجة من الانتقادات في الشارع الكويتي والخليجي، عقب مطالبتها بإلغاء قانون جديد يمنح عطلة أسبوعية للعمالة الفلبينية.

وبعد موجة من الانتقادات التي طالتها، دافعت النجمة سندس القطان، بقوة عن موقفها السابق، على الرغم من أنها قامت بحذف الفيديو الذي انتقدت من خلاله القانون الجديد.

وتتعاقد سندس مع شركات عالمية رائدة في مستحضرات ولوازم التجميل، وأوقفت العديد منها التعاون مع النجمة عقب تصريحها الذي اعتبر "عنصريا" إلى حد كبير. كما ارتأت شركة "تشلسي بوتيك" أن تصرف القطان "لا ينسجم مع معتقدات الشركة الضمنية".

وفي الوقت نفسه، أوضحت النجمة، أن موقفها أخذ على منحى مغاير تماما. بينما فسر مراقبون حذفها للفيديو ونشرها رسالة ثانية توضيحية، كأسلوب اعتذار وتراجع ضمني عما أدلت به سابقا.

وفي ما يلي، نبذة عن الانتقادات الواسعة التي لحقت بفيديو سندس الأسبق.

وتتمتع النجمة سندس، بأكثر من 2.3 مليون متابع على إنستغرام، يعتقد بأن من معظمهم من الكويتيين. وتشتهر بكونها أخصائية تجميل وصاحبة خبرة طويلة وشهرة جيدة في هذا المجال. 

المصدر: BBC + Twitter + Instagram

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