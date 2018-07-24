// 26.06.2018 по тикету 15478
رقصة "كيكي" كادت تسجل أول ضحية لها في مصر!
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كادت شابة مصرية أن تفقد حياتها، بسبب رقصة "كيكي" الخطرة والتي انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم.
وأظهر مقطع فيديو تداولته حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي شابة في سيارة تحاول أن تقلد هذه الرقصة وتطلب من رفيقها السائق أن يخفض سرعة السيارة كي تتمكن من الخروج لترقص كما يفعل المحترفون.
النتيجة كادت أن تكون مأساوية، والشابة لم تتمكن من النزول من السيارة المتحركة بسلام وانزلقت على الطريق، فيما تعالت ضحكات السائق الصاخبة، كما لو أن المشهد خلا من أي خطر.
المصدر: فيسبوك
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