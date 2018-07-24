فتاة روسية "تطعم" أسراب البعوض من دمها! (صورة)
قامت فتاة روسية بنشر صورة طريفة لها على موقع إنستغرام، تظهر فيها "مغطاة" بعشرات من حشرات البعوض التي انتشرت على وجهها ورقبتها وأخذت بلسعها.
والتقطت الفتاة الصورة في منطقة ياكوتيا الواقعة في سيبيريا، إذ تجتاح المنطقة أسراب البعوض بكثافة مع قدوم فصل الصيف. والطريف أيضا، هو إلحاق الفتاة الصورة بتعليق قالت فيه: "لا تنسوا إطعام أسراب البعوض أثناء انتقائكم الورود البرية.. لقد كانت تجربة سيئة للغاية".
كما نالت الصورة إعجاب أكثر من 12 ألف متابع على إنستغرام، إذ تشتهر الفتاة، أناستاسيا غروزديفا، بفنية وخصوصية صورها التي تقوم بإنتاجها بنفسها.
وأناستاسيا هي الفتاة نفسها التي اشتهرت بصورة مميزة أخرى، انتشرت بشكل قياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيها قساوة طقس منطقة ياكوتيا في فصل الشتاء، ولكن بأسلوب مبتكر.
Все уже в курсе, что у нас тут -50? И да, мы выбираемся из дома (приходится) и Ходим по улицам, при этом остаёмся в живых😂 даже видосик снять можно и сфоткаться🤣да и вообще жарковато как то😂 Два года назад выкладывая подобное фото, я подумать не могла, что все эти два года оно будет путешествовать по интернету и побывает во всевозможных пабликах😂 даже до @9gag дошло😅 Чтож, пора обновить фоточку то😂😂😂 А вообще у меня такое ощущение, что я ввела какую то моду фоткать замороженные реснички или до того, как сама сфоткала их не замечала этого, но ведь сейчас почти у каждой жительницы Якутска имеется такая фоточка, правда ведь😏 а два года назад их было не так много😅 А ещё видосик ловите🤣 И нет, пандой я после этого не становлюсь, слава моей туши для ресниц, которая не течёт после этого😍❤️ Тут могла бы быть реклама туши, но не будет😅 И нет, это я не специально шла и дышала спецом на ресницы, это просто путь на работу в -47🤷🏼♀️ минут 15-20 на улице и готово❄️ #зима #winter #yakutsk #snowlashes #snowlashesyakutia #yakutia #vsco
المصدر: إنستغرام