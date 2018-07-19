إحدى أكبر حفلات الزفاف الجماعي للمسلمين في أوروبا

أقيم في عاصمة البوسنة والهرسك ساراييفو حفل زفاف لـ 60 شابا وشابة من المسلمين، ما يعتبر من أكبر حفل زفاف جماعي للمسلمين في القارة الأوروبية.

وأقيم الحفل داخل مسجد الاستقلال في ساراييفو. وساعدت منظمة خيرية في تنظيم حفل الزفاف هذا، وقدمت البدلات للمتزوجين والفساتين للعرائس. كما تم تقديم مبالغ مالية قدرها نحو 300 دولار هدايا لكل زوج.

وقال إمام المسجد المذكور إن تنظيم حفل الزفاف الجماعي يهدف إلى تشجيع الشباب البوسنيين على الزواج، علما بأن الكثيرين يمتنعون عن تنظيم الحفلات بسبب غلاء الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن الإقبال على الزواج في البوسنة والهرسك، البالغ عدد سكانها أكثر من 3.5 مليون نسمة، نصفهم مسلمون، انخفض في السنوات الأخيرة من 24 ألف عقد زواج مسجل في عام 2007 إلى 14 ألفا و870 عقد زواج هذا العام.

المصدر: رويترز