مصر.. رصد طفل عمره 9 سنوات يقود المترو! (فيديو)

أوقفت السلطات المصرية سائق مترو أنفاق مؤقتا عن عمله، بعد فتح تحقيق حول مقطع فيديو يظهر فيه ابن السائق (9 سنوات) وهو يقود القطار بنفسه.

وخلال الرحلة، لاحظ بعض الركاب حركة القطار الغريبة على السكة، وعند فتح باب السائق، رصد أحدهم الطفل وهو جالس خلف المقود. في حين برر الأب أثناء التحقيق، أن "ما حدث لم يكن مخالفا للقانون، حيث كان فقط يدرب ابنه على قيادة العربة".

كما تعرض الفيديو، بعد انتشاره الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لانتقادات كثيرة ولاذعة من المشاهدين الذي تعجبوا من تهور السائق وضعف محاكمته للعواقب التي قد تنتج عن هكذا تصرف.

وطرح الإعلامي وائل الإبراشي من خلال برنامجه "العاشرة مساء" على فضائية دريم، مقطع الفيديو، وناقش القضية ذاتها.

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وعقب الحادثة مباشرة، أصدرت السلطات في مصر بيانا يمنع السائقين بشكل قاطع من إدخال أطفالهم إلى قمرة القيادة. وكذلك، سيتم وصل عربات الركاب بخطوط اتصال مباشرة مع الشرطة، بغرض الإبلاغ الفوري عند تكرار حوادث مشابهة.

وتبدي مصر اليوم اهتماما كبيرا للحد من هذه التجاوزات الخطيرة، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية وقوع أكثر من 1700 حادث قطارات خلال 2017 في عموم البلاد.

المصدر: وكالات + يوتيوب