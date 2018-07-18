4 نصائح للتخلص من رهاب الطيران

قدمت الصحفية زويا غالاوي مجموعة نصائح تلقتها في دورة خاصة حضرها مصابون برهاب الطيران، حول ما يجب عمله قبل السفر جوا.

واختارت غالاوي التي تعمل في صحيفة "إنديبندنت" أربع نصائح من دورة "Flying with Confedence":

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1- التعرف على بنية الطائرات المدنية المستخدمة لدى شركات السفر، فالكثير من الناس الذين يخافون ركوب الطائرات يجهلون كيف يمكن للطائرة البقاء في الهواء لفترات طويلة.

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2- الثقة بطاقم الرحلة من طيارين وفنيين، والذين يخضعون لفحوصات وامتحانات عملية كثيرة لحوالي سنتين قبل أن يجلسوا في مقصورة قيادة الطائرة، فهم محترفون من الدرجة الأولى وهذا ما يجب أخذه في الحسبان.

3- التركيز على عملية التنفس أثناء الصعود إلى الطائرة، وتجريب التمارين الذهنية المختلفة التي تساعد على التحكم بالأفكار، ويمكن تجربة الضغط على المسافة بين الإبهام والسبابة في اليد فالضغط على هذه النقطة يبعد القلق.

4- في الختام، تستشهد غالاوي بقول قائد رحلات في الخطوط الجوية البريطانية، ستيف أولرايت، عن المطبات الهوائية: "إنها ظاهرة طبيعية عادية والطائرات مصنوعة للتحمل أكثر بكثير من ضغط المطبات وما علينا سوى ربط أحزمة الأمان".

المصدر: لينتا. رو