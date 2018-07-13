رودريغو دوتيرتي يلهم سريلانكا فرض الإعدام!

قررت سريلانكا إعادة فرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات الذين يديرون العمليات الإجرامية من وراء القضبان، مستلهمة الخطوة من السياسة الحازمة للرئيس الفلبيني في حملته ضد المخدرات.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة السريلانكية، راجيثا سيناراتني، قائلة: "من الآن فصاعدا، سنقوم بإعدام المتورطين في تجارة المخدرات، بدون أي تخفيف في الأحكام القضائية". كما أكد الرئيس السريلانكي، مايتريبالا سيريسينا، جهوزيته التامة لبدء توقيع تفويضات حكم الإعدام.

وأضافت المتحدثة الرسمية قائلة: "رأينا كيف نجحت الفلبين في استخدام الجيش لمعالجة مشكلة المخدرات، ونحن أيضا سنستخدم الجيش في وقت التجارة الممنوعة". كما أشارت سيناراتني إلى الدور الكبير الذي لعبه الرئيس الفلبيني شخصيا في حربه ضد تجار المخدرات.

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ونفذت سريلانكا آخر حكم إعدام في عام 1976، ومنذ ذلك الحين، منعت العقوبة واستبدلت بالسجن مدى الحياة، إذ رفض الرؤساء المتعاقبون توقيع أية تصاريح إعدام.

يذكر أن الحكومة الفلبينية أعلنت القضاء على 4200 من المشتبه بهم في تجارة المخدرات في البلاد، منذ يوليو 2016، والذين كانوا في مواجهة مع الأجهزة الأمنية في البلاد.

المصدر: RT