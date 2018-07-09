الكشف عن أول خيوط مقتل البطل السوداني في قطر!

ذكرت مصادر إعلامية سودانية أن أصابع الاتهام في مقتل بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبد اللطيف "جيقي" تشير إلى عائلة زوجة المغدور القطرية.

واتهمت السيدة نانا محمود حسن، ابنة عم "جيقي" كذلك أهل زوجته القطرية، وصرحت لوسائل إعلام بأن عائلة زوجته عارضت فكرة الزواج من الأساس كونها "قطرية" وهو أجنبي، وتم عمل محاضر متبادلة بعدم تعرض بعضهم لبعضهم، بعد أن هدده شقيق زوجته بالقتل عدة مرات.

وتشير مصادر إعلامية سودانية إلى رواية تعتبرها موثوقة تفيد بأن محمد عبد اللطيف كان يقود السيارة في المنامة وبرفقته زوجته الثانية "قطرية الجنسية" فتعرض لهم شقيق زوجته وأطلق عليهم الرصاص فتوفي محمد عبد اللطيف على الفور، بينما نقلت زوجته إلى العناية المركزة.

وكان محمد قد أكمل إجراءات زواجه مع زوجته القطرية في دولة تايلاند بعيداً عن قوانين قطر، ولقيت أنباء وفاته صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية في قطر، بعدما تضاربت التقارير بشأن وفاته.

المصدر: وكالات