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فنان مصري يرد على اتهامه بالتحرش بفتاة روسية: "كنت منبهرا بالعرض" (فيديو)

مجتمع

فنان مصري يرد على اتهامه بالتحرش بفتاة روسية:
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الفنان المصري حمدي الوزير والصورة المركبة
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رد الفنان المصري حمدي الوزير، على الاتهامات التي وجهت له على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تحرش بفتاة روسية خلال حضوره مباراة مصر وروسيا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال الوزير خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"، عندما واجهه المذيع، بصورة له من المدرجات في مونديال كأس العالم، والتي اتهم بسببها بالتحرش بفتاة روسية، أنه كان منبهرا بالعرض الذي أقاموه في روسيا.

وأوضح:"بعض الخبثاء استخدموا الصورة بشكل غير جيد، وأنا كنت واقفا بجانب الجمهور المصري، وما أبهرني هو التنظيم والعرض الذي أقامته روسيا."

وتابع: "بعض الأشخاص قاموا بتركيب صورة لي مع فتاة روسية، وقالوا إن حمدي الوزير ينظر للفتاة ولا يتابع المنتخب".

المصدر: قناة "النهار"

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