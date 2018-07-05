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ما الذي "يجبر" الرجال على شراء منتجات الماركات العالمية؟

مجتمع

ما الذي
/imagebroker.com-© Oskar Eyb
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اكتشف علماء هرمونا يدفع الرجال لشراء المزيد من منتجات الماركات العالمية الراقية، كالألبسة والساعات والعطور وغيرها من الكماليات.

وأجرى العلماء تجربة شارك فيها 200 متطوع من الشباب، حُقنوا بجرعات صغيرة من هرمون التيستوستيرون عبر لصاقات وضعت على أجسامهم.

واستبدل الهرمون في بعض اللصاقات بمادة ليس لها أي تأثير دون علم المشاركين في التجربة بهذه الخدعة.

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وعرضت على المشاركين بعد ذلك صور لملابس وسيارات وساعات من ماركات تجارية مختلفة، وطلب منهم اختيار ما يفضلونه منها وتقييم اختياراتهم على سلم قياس من صفر حتى 10 درجات.

وأظهرت نتائج التجربة أن هرمون تيستوستيرون يدفع الرجال إلى اختيار بضائع أغلى الماركات كـ "Calvin Klein" بدلا من "Levi's" مثلا، وساعات سويسرية ثمينة وسيارات رياضية فارهة بدلا من السيارات الاقتصادية العملية.

وأكدت التجربة أيضا أن الرجال الذين يتمتعون بنسبة عالية من هرمون تيستوستيرون بشكل طبيعي، هم الأكثر اختيارا لأرقى وأثمن منتجات الماركات العالمية المشهورة.

المصدر: إزفيستيا

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